Värske Lõuna-Londoni postpungi bändi Shame debüütalbum pakatab energiast ja tahtest kuulajat raputada. Instrumentaalosad on intensiivsed, mitmeid lugusid täidab spoken word-luule, laulmine on veidi mööda ja mitte eriti meloodiline. Kuna vokaliste tundub bändis mitu olevat, siis tekib kohati klaustrofoobiline tunne, nagu oleksid mõnel pimedal Londoni alleel karja tüüpide keskele visatud, kes kõik sulle ühekorraga midagi kõrva karjuvad, nii et päris täpselt kellestki aru ei saa.