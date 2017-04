Kaheosalisena mõeldud „Occult Architecture“ esimene, äsja ilmunud pool on tumedam ja mängib peamiselt meie ürgsete instinktide pillikeeltel. Kuuduo arhitektide luubi all on seekord muusika inimesi ühendav rituaalne aspekt, või kui veel täpsem olla, siis see osa, mis jääb väljapoole sõnalise kirjelduse piire – miks mingi kindel muusika mõjub nii, nagu see mõjub?