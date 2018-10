Aavik teatab laste emale Kristiina Aavikule adresseeritud ülesütlemisavalduses (28. septembril), et on sügavas motivatsioonikriisis. See ei võimalda tal mõnda aega töö otsimisega tegeleda. Ühtlasi suundub Aavik reisile Aafrikasse Ugandasse.

Aaviku motivatsioonikriisi põhjustas põrumine kaitsepolitsei julgeolekukontrollis, mis nurjas ta tööleasumise andmekaitse inspektsiooni peadirektorina.