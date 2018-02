Loho veebikülg elver.ee ütleb, et „alates aastast 2013 on Elver peamiselt tegelenud teaduspõhise ja sotsiaalselt vastutustundliku narkopoliitika eest võitlemisega, keskendudes ravikanepi ja kanepituru reguleerimise küsimustele.“

Sisuliselt käib jutt kanepitarvitamise lubamisest, sest kanepiturg on praegu kenasti reguleeritud: seda ei tohi müüa. Erandiks on vaid ravimid, kuid need vajavad eraldi luba Ravimiametilt.