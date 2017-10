Kaneelisai ja transmehed

LOE KA: "Hei, poiss! See on naiste rietusruum!"

Teemu Mäki on Soomes vägagi tuntud kunstnik, kes on ka palju lavastanud. Eestis etendus temalt viimati „Harmoonia“ Von Krahlis peaaegu kümme aastat tagasi ning vähemalt üks detail tollasest etendusest on jäänud vist siiani kohalike kaasaegse kunsti vihkajate püsimälusse. Nimelt Taavi Eelmaa poolt sõna otseses mõttes tagumikust välja tõmmatud Eesti rahvuslipp.

Soome kunstivihkajad (ja mitte ainult) teavad Mäkit aga millegi tunduvalt brutaalsema poolest – nimelt on ta aastakümneid tuntud kui kassitapja, kes võttis 1988. aastal varjupaigast kassi, valetas, et kannab selle eest hästi hoolt, aga lõi loomal oma video jaoks kirvega pea maha. Tema mainet arvestades on omajagu irooniline, et nüüd Eestiski etendunud Teemu Mäki lavastus „Muutujad“ tegeleb LGBTIQ*-inimeste, täpsemalt transsooliste meestega. On ju sellesse kogukonda kuulujad, eriti noored neist, moraalselt vägagi teadlikud, keskkonnast ja loomadest hoolivad, veganid ning loomaõiguslased…