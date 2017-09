Kandidaat Krister Kivi päevikud: "Sa pead leidma endale vaenlase!"

32 päeva valimisteni

„Sa pead leidma endale vaenlase,“ ütlesid nõustajad, kellega oma kampaaniast rääkisin. „Ning siis hakkama teda ründama, ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias, igal pool.“

Ilmselt on see pragmaatiline, aga ma ei ole väga ründaja (ja keda rünnatagi, kas ka ühe jalaga vanemat meest?). Kuigi samas on vist öeldud, et kui rongijuht sõidab sama veduriga üle kolme aasta, hakkab ta sellest paratamatult mõtlema kui oma erarongist, mistõttu rotatsioon on tervitatav. Igal pool.