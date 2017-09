Kandidaat Krister Kivi päevikud: Õpime Vakralt ja jagame võid

25 päeva valimisteni

Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora on juba mõnda aega veendunud, et peaksin keskenduma kontaktide loomisele reaalsete inimestega. Näiteks Taavi Aas või Jüri ­Ratas tegevat valimiste eel sadu „otsekontakte“ iga päev. See on kunst, mida tuleb õppida meistritelt, ning nii palungi koolitust sots Rainer Vakralt. Vakra on Guru. Nagu Moora rääkida teab, ei käivat Vakra enam mööda kortereid, sest see võtab liialt aega. Seeasemel üllatab ta valijaid näiteks poes – astub aga ­piimaleti juures ligi, nänn käes, ning ongi „kontakt“ loodud.

Ja nänni olevat Vakral igasugust, põhitooteks on luud. Selle saavat Nõmme majaomanikud.

Vakra materialiseerub Nõmme kultuurikeskuse juurde helesinises ülikonnas ja tsentneri enesekindlusega võitult.