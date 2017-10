Kambodža: uhke kaos

Euroopast tulnud saavad Kambodžas kindlasti ­kultuurišoki, eriti juhul, kui enne pole Aasia või teiste kaootilisemate riikidega kokku puutunud või ennast vaimselt selleks ette valmistanud. Toitu tehakse otse tänaval tolmu sees, jääd veetakse ringi tuk-tuki kärudes ning Euroopa stiilis WCd on ainult suuremates linnades ning turistidele mõeldud asutustes. Halvimal juhul on vaja leppida kükktualetiga, kus WC-paberi asemel on võimalik kasutada kahe kabiini vaheseina alla rajatud basseinikest, milles hulbib nukralt kabiinipaari peale jagatav kopsik. Ka paremates tualettides pole WC-paberit loota, vaid WC-poti kõrval on pesuotsikuga voolik, mida seljakotimatkajad kutsuvad bum gun’iks.