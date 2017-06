Kallis viga: Kuidas Eesti katkised Hispaania trammid sai

Kaks ja pool aastat on Tallinnas sõitnud 20 Hispaaniast saastekvootide eest soetatud uhket eurotrammi.

Näevad ilusad välja, uksed avanevad helendavale nupule vajutades. Täitsa eurovärk. Kuid trammidel on palju vigu, lähevad pidevalt katki.

Tegelikult isegi nii tihti, et Tallinna Transpordiameti ASi juhatuse esimees Enno Tamm ahastab: „Pidevalt on mõni tramm tehniliste tõrgete pärast käibest väljas ja seda parandavad garantii korras Hispaania ettevõtte remondimehed. Neli-viis meest on siiamaani Eestis, teevad parandusi, nad pole ära läinudki. Nad vist ei saagi kunagi koju!“