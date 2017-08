Kallis minister Ossinovski! Need on meie tõelised sotsiaalprobleemid

Viimase paari kuu jooksul olen hakanud aina enam jälgima sotsiaalministeeriumi tegevusi. Huvi tekkis suuresti pärast valitsuse vahetust. Esimesel aastal sotsioloogiat õppides ja statistikaameti raporteid lugedes jäi silma, et peaaegu iga viies Eesti elanik elab vaesuses. Samal ajal on meil kõrgelt arenenud IT-riik, millest isegi Ameerika Ühendriigid õppust võtta sooviksid. Huvitav kontrast!

Kord näidati ülikoolis lõiku ühe Eesti poliitiku magistritööst. See oli kirjutatud lihtsalt. Tundus, et autor oskab tavalugejaga suhestuda. Oli näha, et kirjutajaks on keegi, kes on tõepoolest väga tark.

„Selle lõigu kirjutas Jevgeni Ossinovski!“ teatas mu õppejõud.

„Issand, vot selline inimene võiks meie riigi esiotsas olla,“ mõtlesin mina.