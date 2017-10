Sõõrumaa teeb uut tüüpi poliitikaportaali

Urmas Sõõrumaale (pildil) kuulub osalus Ukraina ühes popimas poliitikaportaalis Slovo i Dilo, mida külastab kuni 200 000 inimest päevas. Saidi eripäraks on poliitikute sõnade ja tegude vastavuse mõõtmine. Poliitikute sõnu jälgitakse detailideni, sh intervjuud ja sõnavõtud, ning uuritakse, kuidas need tegudega klapivad. „Portaal on jõudnud seisu, kus peale enam maksma ei pea, võib juba hakata mõtlema rahateenimise peale,“ räägib Sõõrumaa.

Ukraina kogemusest innustatuna lubab Sõõrumaa, et teeb sarnase poliitikaportaali ka Eestisse.