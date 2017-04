Praamid ees, krimasi kannul

Tallinna Sadama kõik neli uut parvlaeva jõudsid lõpuks Eestisse. Lähiajal on oodata, et teekonda kohtusse alustab ka toimikute kuhi, mille riigiprokurör Laura Feldmanis on pannud kokku nende laevade ostmisega seotud altkäemaksuloos.