Kalju Laidi valitud sahinad: Pauluse protsess ei katke

Rallisõitjal liiga palju püksikuid

Möödunud nädalal toimunud Portugali rallil tekitasid elevust Hispaania võistleja Dani ­Sordo (pildil) õnnetoovad aluspüksid. Selgub, et ebausklikuna kannab ta ralli ajal alati sama aluspesu. Aga Argentina ralli ajal ei kuivanud õige paar pärast õhtust pesu ära, mees pani need auto uksesahtlisse kuivama ja unustaski sinna. Meeskond avastas need, kui auto oli jõudnud juba tagasi tiimi töökotta Saksamaale, ja otsustas pisut nalja teha, varudes Sordole Portugali ralli jaoks piisava püksivaru. Portugalis kiiruskatsele sõites ja kõrvaklappe võttes kukkus Sordole kaks paari aluspükse sülle, ühe paari leidis ta oma mütsi seest ja veel ühe tööriistakastist. Veel üks paar ootas teda pressikonverentsil. Muidugi olid need naiste püksikud.