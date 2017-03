Anvelt Anvelti vastu

Ekspress teatas eelmises numbris, et siseminister Andres Anvelt (SDE, pildil) toetaks sisekaitseakadeemia viimist Narva vaid juhul, kui selleks on eraldatud piisavalt raha. Oktoobris 2011 oli aga just Anvelt see, kes ülistas Riigikogu saalis akadeemia kolimist.