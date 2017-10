Martin Helme kohtus mustanahalise valijaga

Eelmisel nädalal Kristiine keskuses jalutades märkas EKRE üks liidreid Martin Helme juba eemalt, kuidas üks must mees võttis sihikindla sammu otse tema poole. „Nii, nüüd läheb vist andmiseks,“ käis mõte poliitiku peast läbi. Must mees astus Helme juurde ja teatas rõõmsalt: „Mina valin EKREt. Olen ka pool oma suguvõsa EKRE poole meelitanud.“ Kardetud laksimise asemel järgnes hoopiski mõneminutiline meeldiv poliitvestlus. Paistab, et EKRE-le terendavad uued valijasegmendid.