Kas uued kaubanduskeskused jäävad Tallinnas hätta?

Kaks kaubanduskeskust tõrjuvad Tallinnas jutte, et nad on ehituse peatanud. Allan Remmelkoor, kes veab T1-keskuse rajamist Ülemistele endise lihakombinaadi asemele, teatas Ärilehes optimistlikult, et hankis novembris 65 miljonit eurot ning ehitus jätkub. Vahepeal seisis neljakorruseline karkass üsna üksildaselt.