Kalju Laidi sahinad: Ettevaatust, valimised!

Vegan vihastas jogurti peale - Doktorikraadist ei piisa - Ettevaatust, valimised! - Pangasõda Kehtnas - Lõks lekitajatele

Vegan vihastas jogurti peale

Valio otsustas oma uusi proteiinijogurteid reklaamida pealinna spordiklubides, kuid ühes spordisaalis kadusid reklaamplakatid saladuslikul kombel. Hiljem selgus, et reklaamid jäid ette veganist sportlasele, kes otsustas solvuda ja kõik 35 plakatit riietusruumi ustelt maha tõmmata. „Sellest jääks mulje, et jogurtid teevad sind tugevaks, aga nii see pole,“ põhjendas hiljem kuri vegan.