Arhitekt Must

Kotzebue ja Vana-Kalamaja tänavate ristumispunktis võiks asuda Kalamaja väljak, arvavad noored arhitektid, kes koondunud nime Arhitekt Must taha.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva raames on üle Eesti korraldatud tänuväärseid keskväljaku ja linnaruumi konkursse, mille tulemusena on korrastama asutud väikelinnade esinduslikke platse ja tänavaid. Küll aga on senini unarusse jäänud Tallinna linnaosade ja asumite väljakud, mis peaksid kandma endas kohalike kogukondade identiteeti. Lisaks Tallinnas asuvale esindusväljakule (Vabaduse väljak) vajab linn ka väiksemaid ja hubasemaid koduplatse – kohti, mis asuksid kodukoha läheduses.