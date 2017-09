Kaks naist said Vormsi saarel poole päevaga 239 puuki

Neil on valged tunked, pika säärega kummikud ja kaasas flanell-linad (1 x 1 meetrit), millel on taga vars. Kui nad nende linadega metsa vahel üle angervaksade libistavad, meenutab see ühtaegu nii härjavõitlust kui ka neidude liikumiskava. Iga kümne-viieteistkümne meetri järel kummarduvad nad oma linade kohale ja tarduvad minutiks-paariks. Ja aeg-ajalt võtavad taskust katseklaasid ja pintsetid.

Täpselt kaheksa minutit oleme Vormsi metsa vahel marssinud, kui üks valge ülikonnaga isikutest – Tervise Arengu Instituudi nooremteadur Kairi Värv – teatab, et esimene puuk on käes.

Veel kaks minutit ja puugist raporteerib ka teine valges ülikonnas isik – teadur Reet Rumvolt. Imestada pole siin midagi. Kolm aastat tagasi Saaremaal korjas Kairi Värv üheainsa puu alt korraga 67 puuki.