Kaks nädalat sadulas, üle 200 kilomeetri läbitud

Pool teekonnast hakkab läbi saama, kuidas on läinud?

Tänan küsimast, suurepäraselt!

Tagumik kange ei ole?

Õige pisut, aga see käib asja juurde. Meil on kohevad lambanahad tagumiku all, see teeb istumise pehmemaks.

Teie hobused Riinatiina ja Reemus on samuti terved?

Jaa. Terved ja heas tujus!

Kuidas siis Eestimaa muutunud on, võrreldes selle 22 aasta taguse ajaga, kui viimati ühest Eesti otsast teise ratsutasite?

Karulas elavad noored inimesed räägivad, et kasvasid 90ndatel üles takjapõldude vahel, nüüd on kõik hoopis teisiti – karjamaadel on loomi ja tubades on lapsi.