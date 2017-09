Kaja Kallas: Suhtleme lastega, mitte telefoniga!

Ühelt poolt on selge, et hätta jäävad need, kes end moodsa nutitehnikaga mugavalt ei tunne. Teiselt poolt on tehnika liiga varajasel või liiga ohtral kasutamisel omad negatiivsed küljed, millest, mulle tundub, pole vanemad piisavalt teadlikud.

Ühel seminaril sattusin vestlema maailma ühe esimese küberpsühholoogi Mary Aikeniga, raamatu „The Cyber Effect“ autoriga. Ta kirjutab seal oma tähelepanekutest: mida küberruum teeb meie lastega, meie suhetega, meie tervisega.

Dr Aiken ütles, et temalt küsitakse tihti, millal on õige aeg beebile ekraani tutvustada, olgu selleks televiisor, telefon või arvuti. Aga küberpsühholoogi arvates oleks õige hoopis küsida, millal on vanemal õige aeg beebile enda ekraanikasutust tutvustada. Tekkinud on täiesti uus probleem: näiteks beebi söötmise ajal ei vaata ema enam lapsele otsa, vaid vahib hoopis teises käes olevat telefoni. Ka vanemad õed-vennad ei tegele beebidega enam nii palju kui varem, sest elektrooniline seade on huvitavam. Beebile on aga silmside ja suhtlemine arenguks väga oluline, ükski seade seda ei asenda.