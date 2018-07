Kaitseväe kõige salajasema osa ülem Riho Ühtegi - karm mees, kes valmis vägivalda kasutama

Eelmisel nädalal ajakirjas Politico ilmunud lugu – sisuliselt intervjuu kolonel Riho Ühtegiga – lõhkas Eesti kaitse- ja poliitikaringkondades väiksemat sorti pommi. Erilise tule alla sattus lõik „The Russians can get to Tallinn in two days ... Maybe. /---/ But they will die in Tallinn. And they know this ...They will get fire from every corner, at every step.“

Igaüks, kes on jälginud Ühtegi varasemaid väljaütlemisi või ka sama Politico artiklit tervikuna, saab muidugi aru, et ta ei pidanud silmas kutte Lasnamäelt, vaid Vene vägesid. Igaüks, kes loeb inglisekeelset pressi, saab aru, et selles kontekstis on „russians“ (venelased) Vene vägede sünonüüm. Ei saa välistada, et originaalis kasutaski Ühtegi väljendit „Vene väed“, mis aga toimetamise käigus muutus Washingtoni lugejatele suupärasemaks „venelasteks“.

Riho Ühtegi intervjuu interpreteerimisel on tegelikult kaks tasandit. Üks on Eesti-sisene: kriitikud ütlevad, et Ühtegi on napakas sõjaõhutaja, kes kahjustab eestlaste ja venelaste integratsiooni Eestis.