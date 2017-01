Kaido Ole Kunstihoones – suurelt mõeldud ja maitsekalt timmitud

Kas tänapäeva üle­politiseeritud maailmas on ilma kindla autori­positsioonita võimalik üldse midagi olulist öelda, küsib maali­kunstnik Kaido Ole isikunäitust vaadanud maalikunstnik Jaan Elken.

keerulise, aga mitte midagi tähendava pealkirjaga maalinäitus „Nogank Hoparniis“ Tallinna Kunstihoones on aasta kunstisündmus, kus iga viimnegi detail ja kujunduselement on hoolika valiku tulemus. Kogu Kunstihoonet täitvaid isikunäitusi uue direktsiooni all eriti ei mäletagi, kui mitte möödunud kevadeduetti, mis ka laia ringi lemmikuks tõusis, teatud mööndustega selleks pidada – võrdlused aga on seoste loomiseks vajalikud.