Ajakirjanik ei peaks kunagi kirjeldama naisportreteeritava riietust, sest see on stereotüpiseeriv. Teisalt on IRL stereotüüpe laeni täis nagu vana aiakuur kärusid, hekikääre ja petrooleumilampe. Seega: sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (52) kandis 18. aprillil põlviniulatuvat kaharat sinist seelikut ja erevalget patšokkidega pluusi, ­millele lisas põneva aktsendi kaela ümber seotud kirevapoolne rätik. Üldmulje oli elegantne ja theresamaylikult range.