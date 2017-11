Kahest laisast saab kokku veel laisem

Kurt Vile ja Courtney Barnett paistab pealtnäha ideaalne kooslus. Kaks laisa altroki taaselustajat, üks Ameerikast, teine Austraaliast, kelle inspiratsiooniks peamiselt Ameerika 90ndate lo-fi alternatiivrokk. Kurt Vile viis laisa-mehe roki uuele, kõrgemale tasemele järjestikuste albumitega „Smoke Ring For My Halo“ ja „Wakin’ On A Pretty Daze“, kuigi hiljuti kaotas pisut tee „B’Lieve I’m Goin’ Downiga“, asendades kvaliteedi kvantiteediga. Barnett alustas südamlike ja mahedate EPdega, täis pihtimusi ärevushäiretest ja sõprusest, ning siis vajutas grungeliku kärapedaali alla, täispikaks albumiks „Sometimes I Sit And Think And Sometimes I Just Sit“.