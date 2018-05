Kaheksanda klassi tüdruk tegi korda 60aastase Jawa mopeedi

Gustav Adolfi gümnaasiumi ajaloolise maja teise korruse koridori parkettpõrandale jääb pärast 60aastase mopeedi paigast lükkamist õliplekk. Kaheksanda klassi tüdruk Sandra Sirk on mopeediga juba eemale saali jõudnud, koolidirektor Hendrik Agur vaatab muheldes pealt ega ütle õlipleki kohta ühtegi paha sõna. „Iseenesest on vana mootori puhul õliplekk hea märk! See tähendab, et on korras,“ on ka Aguri kõrval seisev Sandra isa Indrek Sirk rahul.

1958. aastal valminud Jawa mopeed seisis koolimaja koridoris sellepärast, et õpilane Sandra Sirk valis vana mopeedi renoveerimise oma kaheksanda klassi loovtööks.