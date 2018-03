Kadri Mälk: Tänan ja palun*

Ma olen inimene. Keset tuba seistes

ja keset päeva, keset toimetust

ma nõnda tundsin. Eneses ja teistes

on palju ühist, väga palju ühist.

Ja kõik me, ühised, me teame seda.

Me teame oma olemise nägu.

On asju, mis ei saagi ununeda.

On elusid, mis ongi unenägu.

Juhan Viiding, Elulootus, 1980

Luuletaja Juhan Viiding (1948-1995) lahkus me hulgast traagiliselt veebruaris 23 aastat tagasi. Me ei olnud teab kui lähedased. Ja mul pole mingit õigustust sel teemal midagigi öelda. Ta oli mu abikaasa sõber. Nad jagasid rasketel hetkedel leiba ja vett. Kuid ometi tuleb Juhani eluhoiak, ta sõnad, ta mõtted nõnda tihti meeltele ja huultele. Kord meil külas olles kirjutas ta laual olnud salvrätile pliiatsiga neli rida. Lugesin ja nutsin – kui päris eht see oli. Olen otsinud seda salvrätikut aastaid. Ei leia. Elu võtab oma.

Kuid Juhani lugusid lugedes mõtlen ma muust. Inimlikkusest. Mõtlen, miks meil pole enam aega või tahtmist või lastetuba osata tänada. Kõike võetakse enesestmõistetavalt. Kõik on kui garanteeritud. Ainult võta.