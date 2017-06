Briti peaministri Margaret Thatcheri tööminister Norman Tebbit lausus 1981. aastal oma kuulsaks saanud kõnes: „Kasvasin üles 30ndatel töötu isaga. Kuid ta ei läinud mässama, vaid istus ratta selga ja asus tööd otsima, ja otsis, kuni leidis!“ Tebbiti manitsus kõlab aga veelgi kõrgimalt tänapäeval, kui üha enam ja enam on juttu töö kui sellise lõpust ning kodanikupalgast kui täiesti reaalsest tulevikulahendusest. Kas see ikka on nii lihtne, et istud ratta selga ja vaatad, kus see töö end peidab?