Mu õde, heas vormis kolmekümnendates eluaastates kolme lapse ema rääkis oma käigust kodulähedasse apteeki, kust tal oli vaja kreemi osta. Kui ta palus ühelt teenindajalt abi kreemi valimisel, pöördus viimane teise teenindaja poole: "Kuule, üks tädi tahab kreemiga abi." Õde küll naeris seigast jutustades, aga oli uue tiitli peale selgelt üllatunud. Tädiks on meist kahest (ja sedagi vahel harva) ikka mind kutsutud, ja põhjusega - õelastele ma tädi olengi.

Selle tädijutu peale rääkis mu ema, heas vormis viiekümnendates eluaastates kahe lapse ema oma hiljutisest rattasõidust kodulinnas. Metsavaheteel seisnud teismelistest üks ütles teisele, kes ratturile teele ette jäi: "Lase mutt läbi!"

See on tavaline. Naised on mutid, tädid, mammid, eided, tibid, pifid, beibed, moorid, veel kehvemal juhul luuad ja mõrrad.