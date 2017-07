Kadri Karro: Kassiomanike terror

Kinodesse jõudis äsja menukas Türgi kassifilm, Instagrami lehel Cats of Instagram on üle 8 miljoni jälgija, kassipildid on igal pool, nii sotsiaalmeedias kui ka trendikatel retuusidel. (Lugege näiteks Kati Ilvese Müürilehes ilmunud lugu „Kassipildituumaplahvatus“ https://www.muurileht.ee/kassipildituumaplahvatus/.)

Aga lisaks sellele, et kassidest Saab teha nunnusid pilte, piltidest naljakaid meeme jne, on kassid ennekõike inimese peetavad lemmikloomad oma vajaduste, käitumismallide ja instinktidega. Mul poleks kasside vastu midagi, kui nad ei põhjustaks mulle ja mu lähedastele (ja paljudele teistele aiapidajatele) hulgaliselt probleeme. Ja seda loomulikult oma hoolimatute omanike süül, kes arvavad, et lemmiklooma pidamine tähendab vaid tema toitmist.