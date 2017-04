Kadi Lambot: „Kui sul ikka midagi valutab, ei saa ravi kaugele edasi lükata!“

Teisipäeval, 2. mail avab Tallinnas uksed erameditsiinikeskuse Confido. See hakkab paiknema uues seitsmekorruselises hoones Veerenni tänava endise raudteeülesõidu juures.

Samale korrusele kolib ka Anneli Talviku perearstikeskus Sinu Arst.

Hoone üheks suuremaks rentnikuks on Põhjamaade moodsamaid meditsiinilaboreid Synlab. Lisaks paiknevad majas Südameapteek, tervisekohvik Mamo ja kontorid.

Kui Ekspress Kadi Lambotiga poolteist nädalat tagasi uues keskuses kohtus, olid mõnel korrusel ruumid veel tühjad ning siin-seal sagisid ehitajad.

Kadi käis mööda maja ringi ja rääkis uhkelt, kuhu tuleb mingi kabinet. Uue keskuse eripära on, et lisaks klassikalise meditsiini tipptegijatele kaasatakse täiend- ehk alternatiivmeditsiini parimad spetsialistid. Näiteks avab Confido ruumes oma filiaali Rene Bürklandi kliinik ja Alice Pehki juhitav muusikateraapia keskus.

Väikse tüdrukuna mängisid arsti ning ravisid nukke ja naabrite lapsi?

Ikka, koos vennaga. Aga mitte arsti, vaid medõde. Lasteaias unistasin medõeks saamisest.

Aga õppisid arstiks.

Käisime Kohtla-Järvel koolis. 11. klassis toimus kevadel kutsekomisjon. Ütlesin, et mu esimene valik on kehakultuuri õppima minna, aga olen mõelnud ka arstiteaduskonna peale, spordimeditsiini õppida. Direktor Helgi Viirelaid ütles: „Sina, Kadi, peaksid küll arstiteaduskonda minema!“ See oli minu jaoks otsustav.

Mis sind arstimise juures tõmbas?

Inimeste aitamine.

Igor Mang on mulle mitu korda öelnud, et Neitsi tähtkuju inimesed on sündinud arstid (muigab).

Kui su poeg oli väike, kas siis ravisid teda ise?

Aadu on suhteliselt terve olnud. Ainus, aga tõsine probleem oli üheaastaselt alanud astma. Algus oli ikka väga tõsine. Niimoodi, et mõnikord öösel tundus mulle, et ta lämbub ära. Siis pöördusin alati ikka teiste arstide poole abi saamiseks.