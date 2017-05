KAART: Vihagruppe tekib USAs nagu seeni pärast vihma

"Vihakaardile" on kantud kõik teadaolevad rühmitused, mis ka füüsiliselt kogunevad, mitte ainult veebiskeskkonnas ei tegutse. Statistika näitab, et pärast ajutist langust on vihagruppide arvukus taas tõusmas. Sellise trendi peamisteks mõjutajateks on vastuseis massilisele sisserändele Lõuna-Ameerika riikidest ja demograafiline prognoos, mille kohaselt ei ole valge elanikkond Ühendriikides enam aastaks 2040 arvulises enamuses.