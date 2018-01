Eesti kinnisvaraarendajate raskekahurvägi ehitab aastatel 2017–2019 tuhandeid uusi kortereid. Toome kaardil välja kõik vähemalt 20 korteriga uusarendused, mis said ehitusloa aastatel 2016–2017 ning arendajad (inimesed firmade taga).

Suur osa kaardil olevatest kodudest on juba müüdud enne, kui majad valmis saavad (said). Mõnes on saadaval viimased korterid. Vähesed ei ole veel kortereid müüki pannud või ehitusega alustanud. Kõhklevad.