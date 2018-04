KAART | Kuidas läheb vaktsineerimisega Sinu perearstil?

Avaldame kaardi, et igaüks meist saaks oma perearstilt aru pärida ja rahulikult vaktsineerimise teemat arutada.

Väga hästi on olukord siis, kui näitajad on 95 protsenti või rohkem. Läkaköha puhul on vaja saavutada tase 90%. Väga oluline on lisaks protsentidele vaadata seda, kui palju on perearstil nimistus vaktsineeritavaid. Madalad protsendid ei pruugi tähendada, et vaktsineerimata on suur hulk lapsi. Sageli ei saavutata 95-protsendilist hõlmatuse taset arstist sõltumatutel põhjustel. Näiteks seetõttu, et laps on vaktsineerimise ajal tõbine ja süsti tegemine lükatakse edasi. Eesti perearstide nimistutes on ka lapsi, kes elavad alaliselt välismaal. Nende vaktsineerimisinfo ei pruugi õigel ajal statistikasse jõuda. See kaart peaks olema teemaalgataja perearstide ja patsientide vahel – uuri ja tunne huvi!

Eraldi oleme välja toonud leetrite-punetiste-mumpsi kolmikvaktsiini (MMR) näitajad. Läbi aastate on just MMR-vaktsineerituse hõlmatuse tase olnud madalam. See tähendab, et mumpsi-leetrite-punetiste vastasest vaktsiinist loobutakse enam.