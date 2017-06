KAART JA FOTOD: Kihnu Virve, Arvo Pärt ja suitsupääsukesed: Tallinna avalikud seinad kattuvad hiiglaslike seinamaalidega

14. juunil algab Tallinnas 22. juunini vältav supergraafikafestival Mextonia, mille käigus kaetakse maalingutega ligi 30 pealinna seina nii kesklinnas, Kalamajas kui ka näiteks Tallinna sadama kruiisikail. Sadama kruiisikai sisemisele küljele tuleb ka suurim festivali käigus valmiv maal – üle 1000 ruutmeetrine teos, millelt leiab nii Arvo Pärdi, ilvese seljas ratsutava rahvariides neiu kui kivi heitva Kalevipoja ja hiiglasliku lepatriinu.

Mastaapsed „Eesti lugu jutustavad“ seinamaalid on Mehhiko kingitus Eesti Vabariigi 100. juubeliks. Mextonia korraldajad on Sigre Tompel Eestist ja Édgar Sánchez González Mehhikost. Viimane esindab Mehhiko ettevõtet Incusa, mis tegeleb värvide müügiga ning on eraraha toel toimuva festivali põhirahastaja. Värvifirma Incusa juurde kuulub liikumine Nueve Arte Urbano, ettevõtte värvidega suuri seinamaale teostav kunstiplatvorm. Nueve Arte Urbano egiidi all tegutsevad kunstnikud on Incusa kodulinnas Santiago de Querétaros teostanud umbes 700 maalingut. Nüüd tuleb osa neist kunstnikest Tallinna seinu maalima.