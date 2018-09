Justiitsminister Reinsalu meelest on vist normaalne, kui nooruki vaeseomaks peksnud lihunik vabalt ringi jalutab

Priit Hõbemägi priit.hobemagi@ekspress.ee RUS

Rauno Volmar

Oma riigiga on nii, et kui inimestel puudub turvatunne, siis pole sellist riiki üldse vaja. Meil, kodanikel, on vaja, et tekiks tunne, et Eesti Vabariik kaitseb meid ja meie lapsi.