Jüri Ratas tunneb alati Eesti pärast uhkust, aga EKRE sügisene miiting Kultuurikatla juures jäi tema hinge närima

Mida on peaministri amet sinus kõige rohkem muutnud?

Vastutustunne. See on väga suur. Ühed asjad on otsused, aga teised on laused ja sõnad. See ei ole töö, kus saad pilduda lauseid vasakule ja paremale.

Peaministri büroo juht Tanel Kiik ütles, et sul on aega üksi kabinetis istuda vaid kümmekond minutit päevas. Kas sul sellise tempo juures mõnikord juhe kokku ka jookseb?

Ma ei tea, kas seda on viis või kümme minutit.

Aga ma olen kasutanud siinset rõdu ja vaadet. Käin kas või pool minutit või minut ringi selle rõdu peal ja naudin vaadet Tallinna lahele ja vanalinnale. Eriti suvisel ajal vaadet rohelistele puudele ja Paljassaare poolsaarele. See kosutab hinge. See on hetk, kui laen akusid järgmiseks kohtumiseks.

Seda tööd on ülikeeruline teha, kui ei suuda enam minna järgmisesse nõupidamisse sisse või ei suuda vastu võtta uut infot või pakkuda välja küsimusi või oma mõtteid.