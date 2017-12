Jüri Kuuskemaa ja tema barokkbarakk

Öeldakse, et õnnelik juhus tuleb selle juurde, kes seda oskab oodata. Ajaloolane ja Tallinna vanalinna hea haldjas Jüri Kuuskemaa on kahtlemata inimene, kelle elu pidigi ühel hetkel ristuma nii põneva majaga, et sellest saab kirjutada terve raamatu.

Nimelt omandas Jüri ühel heal päeval Haapsalus mantelkorstnaga puumaja, kus ta oli juba lapsena viibinud. Jüri hakkas professionaalsest huvist maja ajalugu uurima ja selgus, et tegu on ilmselt ühega vanimatest Haapsalus säilinud puumajadest. Siit ka omaniku poolt antud hellitusnimi „barokkbarakk“ hoonele, mida mainitakse ürikutes juba 17. sajandil. Kuid paljast ajaloolisest huvist jäi väheks, sest maja vajas tugevat kõpitsemist. Ja selle, ühe väga pika ja põneva ajalooga maja restaureerimine ja „koduarheoloogiline“ uurimistöö ongi täitnud Jüri ja ta sõbraliku pere päevi Haapsalus juba viieteistkümne aasta jooksul.