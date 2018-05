Jüri Käo: valitsus teab ise, kuidas on õige. Viimati kuulati ettevõtjaid Laari ajal

Juhul, kui limpsid Onu Eskimo nime kandvat Balbiino jäätist või istud hubases lokaalis ja mekid Vana Tallinna koorelikööri, ei mõtle sa ilmselt, kes on Jüri Käo (52). Ilmselt ei mõtle seda ka siis, kui lähed Kaubamajja ostlema, mängid Kuulsaalis keeglit või vajutad oma Kia gaasipedaali. Kõigi nende asjade sinu kätte jõudmisel on oma osa just sellel mehel.

Käo on valgete juustega ja peaaegu alati naerusuine mees, kes võtab meid vastu oma firma NG Investeeringud kontoris. Alati korrektselt riietatud, härrasmehelikult viisakas. Kontor asub Tallinna südames, Rotermanni kvartali küljel Hobujaama tänaval, otse Viru keskuse vastas. Kabinet on suursugune, kuigi Käo enda sõnul kasutab ta seda harva.

Ta võtab 1997. aastal Rootsist tellitud täispuidust laua taga istet. Sarnaselt ülejäänud mööbliga on laud punakaspruuni tooni, massiivne ja piinlikult puhas. Laual pole ainsatki pastakat ega paberilehte, need on maitsekates karbikestes.