Juku-Kalle Raid arvustab: Spaelgäu suvekino

Ansambel Kino kui fenomen ei vaja ilmselt tutvustamist, isegi ignorantsemate eestlaste seas. Võib-olla tsitaadiks toodud laul suvest – mis on siis otsinud endale tee värske Kirill ­Serebrennikovi filmi pealkirjaks –, aga grupp kui selline mitte. Kino on käinud Tallinnaski esinemas, tõsi küll, kaua aega tagasi, enne selle legendaarse laulja ­Viktor Tsoi õnnetut hukku peaaegu 30 aastat tagasi, ent kummalisel kombel on tegu ikkagi vist ainsa vene grupiga, mis on ka meile sisse sööbinud.