Juba teine eestlasest ilmatark sai M-Spordi palgale

Mullu pidas samas tiimis sama ametit Hannes Tõnisson, kes aga koos Ott Tänakuga siirdus tänavuseks hooajaks Toyota tiimi.

Jüri Kamenik hakkab M-Spordi tiimiga kaasas käima nii WRC-rallidel kui ka Blancpaini ringrajasarja võistlustel. Nimelt „jooksutab“ M-Sport Bentley tehasemeeskonna ringrajaautosid ning kuna tegemist on kestussõitudega, on sealgi õige ilmaennustus väga oluline.

Jüri Kamenik kaitses 2013. aastal Tartu ülikoolis bakalaureusetööd teemal „Äikesesademete ajalis-ruumiline jaotus ja pikaajaline muutlikkus Eestis perioodil 1950–2005“. Kaks aastat hiljem sai ta samast loodusteaduse magistri (loodusgeograafia ja maastikuökoloogia) kraadi ja on sestpeale doktorant, tema doktoritöö teema on „Äärmuslike ilmanähtuste klimatoloogia Eestis ning selle võimalikud tendentsid kliima muutudes“.

Jüri Kamenik on ka tuntud teaduse propageerijana, Google annab tema nime otsingule üle 28 000 vastuse. Samuti oli ta üks juhtivaid jõude mobiilirakenduse Horisondi pilveaabits loomisel – see on mõeldud pilvede ja teiste atmosfäärinähtuste määramiseks

Jüri Kameniku blogi: http://ilmjainimesed.blogspot.com.ee/