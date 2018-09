Jordan Peterson: tagurlane või tunglakandja?

Ta on nimetanud feministe „marutaudis harpüiadeks“. Kui The New York Review of Books kutsus teda „intellektuaalseks ärimeheks“ ning tõmbas tema raamatu „12 elu mängureeglit“ puhul paralleele „fašistliku müstitsismiga“, nimetas ta arvustajat vastu „ennasttäis rassistlikuks litapojaks“ ning „üleolevaks m…iks“. Tema YouTube’i kanalil on poolteist miljonit jälgijat, mainitud raamat on müünud üle miljoni eksemplari ja tuhanded inimesed, peamiselt noored mehed, saadavad talle tänukirju. Vihaseimad kriitikud nimetavad teda fašistiks, šovinistiks ja paremäärmuslaseks. Tema nimi on Jordan Peterson ja The New York Times nimetas teda tänavu kevadel kõige mõjukamaks avalikkusele tuntud läänemaailma intellektuaaliks.