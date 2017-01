Joovad, ropendavad, kakerdavad, kaklevad, sõimavad, nutavad ja armastavad

Kunstnik Sandra Jõgeva (40) sai valmis oma esimese dokumentaalfilmi „Armastus…“, mis avab 25. jaanuaril tänavuse DocPointi filmifestivali. Miks valis Jõgeva oma debüütfilmi kangelasteks eluga ummikusse jooksnud alkohoolikud, küsis autorilt Kadri Karro.

„Ta jõi nii õnnetult seda veini… vaata, istus lihtsalt nende vahel… ja ta oli mingite imelike alkohoolikute juures, kes jõid süütevedelikku…“

Nii räägib Sandra Jõgeva dokumentaalfilmi „Armastus…“ tegelane Fred oma tutvumisest filmi peategelase Veronikaga. Naisega, kelle „elu on välisele särale ja loomingulisusele vaatamata jõudmas järjest suuremasse puntrasse“. Kahe lapse emaga, kes suutis 2015. aastal tsüklite vahel lõpetada Eesti Kunstiakadeemia, kuid kelle turbulentne, alkoholist läbiimbunud elu kiskus Jõgeva filmi kahe ja poole aastase võtteperioodi jooksul aina enam kiiva.

„Ja siis tuleb see poiss sinna sisse ja terve tuba läheb valgeks. Ainuke mõte on see, et ma põgenen temaga ükskõik kuhu!“

Nii räägib Veronika filmi alguses Fredist. Põgenemine ükskõik kuhu ei õnnestunud, sest Veronika istub alates eelmisest sügisest Fredi pussitamise eest vanglas.