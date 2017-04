Kaks aastat tagasi võisid toidupoodide kliendid rõõmustada: toiduainete hinnad Eestis ei seisnud mitte lihtsalt paigal, vaid lausa langesid.

Täna on toimumas (või on juba toimunud) pööre.Muutus on jõudnud ka poodidesse ja tavatarbijate rahakottidesse. Hinnasiltidel, kus numbreid varem väiksemaks kirjutati, on summad jälle kasvama hakanud.

Valisime välja 7 toidukaupa, mille hinda toidupoes teada võiksite.

Liigutage graafikul asuvat kõverat nii, nagu arvate selle toiduaine hinda muutunud olevat. Seejärel vajutage nupule "Vaata õiget joont", et teada saada kõvera tegelik asukoht.

