John McCain: Käes on hetk, mil lääne ellujäämise küsimust tuleb võtta surmtõsiselt

Nädalavahetusel lahkus meie seast suur USA riigimees ja Eesti sõber senaator John McCain. Teda jääb teiste tegude seas meenutama tema mullune võrratu kõne Müncheni julgeolekukonverentsil, mis võtab väga hästi kokku, mille eest McCain kogu oma elu visalt võitles.

Avaldame McCaini mälestuseks tema kõne tõlke:

Suur tänu Sulle, Ian, meeldiva sissejuhatuse eest. Lubage mul tänada ka Saksa valitsust ja rahvast sooja ja suuremeelse vastuvõtu eest. Kõik ameeriklased ei mõista seda üliolulist rolli, mida Saksamaa ja selle auväärt kantsler Angela Merkel täidavad Lääne kultuuri idee ja südametunnistuse kaitsel. Aga kõigi nende nimel, kes mõistavad, lubage mul öelda teile aitäh.

Mu sõbrad! Nelja aastakümne jooksul, mil olen käinud siin sellel konverentsil, ei ole olnud aega, mil see konverents oleks olnud vajalikum.

Järgmises paneeldiskussioonis hakkame arutama, kas Lääs jääb ellu. Paljude aastate jooksul oleks küsimuse selline püstitus toonud kaasa etteheited liialdamises ja asjatus paanikakülvamises. Ent mitte sel aastal. Kui kunagi üldse on olemas hetk, mil seda küsimust tuleb võtta surmtõsiselt, siis on see praegu.