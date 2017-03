Joel De Luna tütar võitleb isa säilmete eest

ISA EEST LÕPUNI: Ehkki Joel De Luna ei suhelnud tütrega tihti, peab Sinencia ainuõigeks, et isa tuhk jõuab tema kodumaale Dominikaani. Karin Kaljuläte

Kuu tagasi ootamatult surnud muusiku Joel de Luna lapsed on ebameeldivas olukorras – isa on oodanud kuu aega matmist, tuhastamise on peatanud politsei ning Dominikaani aukonsul.