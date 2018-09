Jevgeni Ossinovski hakkas jooma

Ministrina ta seda ei saanud, sest ta pidi haldusalas olevatele joodikutele eeskujuks olema, aga riigikogu liikmelt ei oota Eestis keegi midagi head, seega oli võimalik särginööbid ja püksirihm lõdvemaks lasta ja end hästi tunda.

Esialgu püsis Ossinovski uus hobi avalikkuse eest varjul, sest ta jõi peamiselt erakonnakaaslastega. Millalgi aga hakkasid nad end välja vabandama. Marju Lauristin väitis, et ta on juba päris vana ja elab Tartus, seetõttu ei saa. Ossinovski vastuväited, et kõik tartlased joovad, ei kõigutanud Marjustini otsusekindlust.