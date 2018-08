Neil kahel suvepäeval, kui Karolina Meusiga (24) kohtun, valitseb õues leitsak. Õnneks töötavad toimetuses konditsioneerid.

Karolina lonksab vett (mullita).

Ma ei taha mõeldagi, milline kuumus valitseb vangla kongides.

Aga just elust trellide taga me räägime.

„Kohutav on! Ma tean, et talvel on seal palav, kuid suvel on eriti palav. Õhk ei liigu. Praegu on seal täielik jubedus,“ ütleb preili Meus.

Ta tegi ebahariliku sammu ja võttis Ekspressi toimetusega ühendust, et rääkida, kuidas elab tema isa. Tegemist võib olla isegi meediakampaania algusega, sest piiga rääkis oma isast ka Postimehele ja Sputnikule.

Prokuratuuri arvates on ­Jevgeni Medunitsa suurejooneline narko­ärimees, kelle jõuk toimetas nelja aasta jooksul salaja Hispaaniast Venemaale 2,3 tonni hašišit.

Ekspress kirjutas aprillis 2016, et headel aegadel elas Medunitsa nagu miška: korter Vahemere ääres, elegantne villa Viimsi külje all, istumise all Porsche. Nüüd on see kõik kui kauge minevik.