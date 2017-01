Jegor Käng soovitab ohjeldamatult seksida

Eesti tuntuim ennustaja Jegor Käng seletab, miks tema 2016. aasta ennustused ei läinud täppi.

Kuidas on võimalik, et te ennustasite Neitsi tähtkujule armuõnne? Mitu naist kaebavad meile, et proovisid mis nad proovisid, armuõnne nad ei leidnud.

Armuõnne otsinud, aga mitte leidnud naised võiksid rahulolevalt mõelda sellele, kui mitmekesist seksielu said nad möödunud aastal elada.

Ennustasite eelmiseks aastaks ka suurt majanduslikku ebaselgust. Tallinlane Margus kurdab, et uskus teie ennustust ja lükkas kodu ostmist edasi, aga vahepealse ajaga on Mustamäe kahetoaliste hinnad 10 protsenti kasvanud. Kuidas nii?

Küll see ebastabiilsus ka tuleb. Mis investeerimishuvilisi puudutab, siis ainsaks tõeliselt kindlaks investeeringuks on hea alkohol, eriti selline, mille eest saab taararaha tagasi. Just see, mida koi ei näri ja rooste ei riku ehk kvaliteetne taara on investeering, mis kestab läbi elu.