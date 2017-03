Jarõna Ilo: joonistamine muutus minu jaoks keeleks, milles saan end vabalt ja selgelt väljendada

Intervjuu ilmus esmakordselt Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse uudiskirjas.

Rahvajuttude illustraatori tööd on ta pikka aega teinud nii Eestis kui ka Norras. Ilo on ka ühiskondlikult tegev. Näiteks 2015. aastal müüs ta suure hulga oma uuematest joonistustest maha heategevuslikul oksjonil, millega koguti ligi 12 000 eurot Ukraina sõjas kannatanute toetamiseks. Seekord rääkisime Jarõna Iloga tema Eestisse tulekust ja kunstnikuks olemisest.

Kuidas otsustasid kunstnikuks saada?

Väga naljakas küsimus! Nagu ikka asjad käivad – eks vanemad suunasid! 8. klassis tahtsin saada elektroonikuks-füüsikuks. Võtsin väga tõsiselt osa matemaatika ja füüsika olümpiaadidest, pealegi olid mõlemad mu vanemad insenerid. Sündisin Ukrainas Kiievis ja mu vanaema oli Ukraina kunstimuuseumi partorg – tol ajal olid niisugused ametid. Tänu sellele oli mul võimalus käia tagauksest tema juures muuseumis. Mind vaimustas see, et ise selliseid pilte teha ei oska. Selsamal punasel vanaemal oli kesklinnas uhke korter ja kapp raamatutega. Poes häid raamatuid polnud ja see kapp oli lukus. Aga kui ma tal külas käisin, siis pesin käed ära, mind pandi laua äärde ja nii võisin raamatuid vaadata, pärast tuli ilusti tagasi panna. See oli emotsionaalselt väga rikastav. Võib-olla seal hakkaski kunstiasi tiksuma, sest siis miskipärast ema ja vanaema otsustasid, et aitab inseneridest. Vend läks inseneriks, mina võisin kunstiga tegeleda.